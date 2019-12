Times | l’Everton pensa ad Ancelotti per sostituire Silva

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’Evertonai possibili sostituti di Marco. Il tecnico portoghese, lo scorso giovedì, é stato sollevato dall’incarico, dopo i deludenti risultati ottenuti dalla sua squadra. Secondo quanto riportato dal ‘’, la dirigenza del club inglese starebbendo ai possibili sostituti di, con Carloe Mauricio Pochettino in cima alla lista delle preferenze. L’attuale tecnico del Napoli ha vinto tre volte la Champions League da allenatore e in Inghilterra é stato alla guida del Chelsea, con cui ha vinto Premier e FA Cup nella stagione 2009/10. Oltre ade Pochettino, libero dopo il divorzio con il Tottenham, in lizza ci sarebbero anche Vitor Pereira, David Moyes, Marcelino ed Erik ten Hag. L'articolo: l’EvertonadperilNapolista.

