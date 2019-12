Terremoto | scosse di magnitudo 3 7 in provincia dell’Aquila

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Alcunedisono state registrate questa sera, 7 dicembre, indell’Aquila. Secondo i dati dell’Ingv, la prima scossa di3,7 è stata registrata alle 22:58 e l’epicentro è stato individuato a due chilometri dal comune di Barete, 700 abitanti, che dista circa 17 chilometri dal capoluogo. DATI #RIVISTI #ML 3.7 ore 22:55 IT del 07-12-2019 a 2 km NW Barete (AQ) Prof=14Km #INGV 23551301 https://t.co/6oqnuZoAMT— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 7, 2019 Un’altra scossa è stata registrata poco dopo, verso le 23:16, di3,4. Al momento ci sono diverse telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. DATI #RIVISTI #ML 3.4 ore 23:16 IT del 07-12-2019 a 3 km N Barete (AQ) Prof=13Km #INGV 23551771 https://t.co/Q1ovJiufjK— INGVterremoti ...

Agenzia_Ansa : Due scosse di #terremoto in sequenza a #LAquila La prima di magnitudo 3.7, la seconda subito dopo di 3.4 #ANSA - RaiNews : Terremoto: forti scosse all'Aquila, magnitudo 3.7 - Loianna22 : Due scosse di terremoto in sequenza a L'Aquila - Abruzzo -