Terremoto | l’Ingv di Catania | “Realistico pensare che arriverà un Big One | l’impatto

(Di sabato 7 dicembre 2019) “L’eventualità che un giorno arrivi il ‘Big One‘? La risposta è: potrebbe arrivare. Non si può escludere. Non c’è dubbio che ci sarà uncatastrofico simile a quello del 1693 ma è ovvio che non possiamo dire quando si verificherà.è stata distrutta nel 1189, è stata rasa al suolo nel 1693 e siccome non è cambiata la geologia della zona, che è sempre quella, così come gli sforzi a cui sono soggette le faglie, è realistico ed ovvioche altri eventi sismici importanti si verificheranno“. Lo afferma il vulcanologo dell’Ingv di, Mario Mattia. Intervistato dall’Adnkronos, ha aggiunto come “l’ultimo evento sismico del 1990 che purtroppo causò tredici vittime nella zona di Carlentini è solo un esempio di ciò che può succedere e fu, anzi, unrelativamente piccolo che in altre parti del ...

