Terremoto in provincia dell’Aquila 7 Dicembre 2019

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di domenica 8 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Una serie di scosse dihanno interessato questa sera la zona delladell’Aquila. La prima di rilievo è stata di Magnitudo 3.7 registrata alle 22.55 dalla rete INGV nel comune di Barete... L'articoloindell’Aquila 7proviene da Rete Meteo Amatori.

TgrRaiToscana : #Terremoto in provincia di #Firenze. Le foto che ci arrivano da #Barberino, dove è stata lesionata anche la Chiesa.… - emergenzavvf : #Terremoto #9dicembre 10:15, #vigilidelfuoco impegnati in assistenza tecnica e verifiche di stabilità a edifici pub… - Salvucc20278465 : RT @emergenzavvf: #Terremoto #9dicembre 10:15, #vigilidelfuoco impegnati in assistenza tecnica e verifiche di stabilità a edifici pubblici… -