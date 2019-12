Terremoto a Verona | paura in tutta la provincia

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019)nella notte a Vigasio, comune indi, per una scossa didi magnitudo 3.2. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione dila zona che è andata nel panico: qualcuno è anche sceso in strada nel tentativo di mettersi in salvo da eventuali danni agli edifici. Fortunatamente le autorità locali non hanno segnalato danni a cose o persone.Nella notte ha tremato in maniera leggeraladi. Una scossa diè stata infatti riscontrata dai sismografo alle 3.29 della notte tra venerdì e sabato. L’epicentro è stato individuato a Vigasio, comune a circa 14 km dal capoluogo, ad una profondità di circa 10 km. Il sisma è stato segnalato dall’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, anche se la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Le autorità locali hanno subito compiuto ...

