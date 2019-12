Tassista picchia passeggero | frattura setto nasale

ilfogliettone

(Di sabato 7 dicembre 2019) Colpito da un pugno solo perché aveva chiesto di usare il tassametro. La Polizia di Fiumicino ha individuato ilcolpevole di lesioni nei confronti di unitaliano appena sbarcato a Roma da Madrid. Ilè stato colpito con un violento pugno in pieno volto, che gli ha causato ladel. E' stato trasferito al CTO di Roma con 30 giorni di prognosi. La violenta scena, è stata però ripresa dalle telecamere posizionate nell'area esterna Arrivi del terminal 3. Ed è avvenuta di fronte alla totale indifferenza sia degli altri tassisti e degli addetti volontari del "Taxi Service" che si occupano di assistere i passeggeri che richiedono il servizio di trasporto, sia da parte delle altre persone in transito.Immediato l'intervento della società Aeroporti di Roma. "In relazione all'aggressione di unda parte di unavvenuta presso ...

