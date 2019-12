Stella | la mamma dei cani trovati murati vivi | è morta LAV sporge denuncia

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una triste storia di maltrattamenti quella die dei suoi 3 cuccioli. I cagnolini son statiin un vecchio casolare diroccato in provincia di Verona, a Lugo di Grezzana. Erano senza cibo né acqua, al freddo, da almeno 15 giorni,l’associazione animalista. Qualcuno li ha lasciati là a morire. A lanciare l’allarme è stato un pastore della zona, che sentendo i lamenti disperati deiha richiesto l’intervento dei soccorsi. Ma per la madre dei cuccioli, rinominata, non c’è stato nulla da fare. Ieri il triste annuncio:. Abbandonati a morire da 2 settimane Il padre dei cuccioli, confinato in un recinto poco distante, ha richiamato l’attenzione di un pastore, assieme ai guaiti sofferenti degli altri 4. Dopo aver segnalato la situazione, sono arrivi i soccorsi e ladell’associazione LAV di Verona. La madree ...

