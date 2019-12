Stadio Collana | i lavori sono illegittimi Che succede adesso?

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tanto tuonò che piovve. Potrebbe essere il titolo della seconda puntata relativa allo”. Ieri, 6 dicembre è stata dichiarata illegittima la CILA presentata dalla GIANO in data 11.10.2019. A seguito di una segnalazione della commissione trasparenza della Regione Campania, il Comune ha controllato la documentazione presentata ed ha stranamente trovato delle difformità. Cosa accadrà ora? Ci sarà la sospensione deinella struttura? Ciò che lascia perplessi è che, per effettuare i controlli, è stato necessario l’intervento della commissione trasparenza. L’autorizzazione dei, in una struttura così importante e così al centro dell’attenzione negli ultimi anni, andava quantomeno rilasciata dopo un attento esame della documentazione. Si conoscevano infatti le tante polemiche di cui già si è trattato e i tanti dubbi sollevati sulla convenzione sottoscritta. Proprio ...

