Sport in tv oggi sabato 7 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019), sarà un’altra giornata ricca di: per il nuoto proseguiranno gli Europei in vasca corta, mentre il calcio proporrà altri tre anticipi della Serie A. In campo anche il basket Fortitudo Bologna-Trentino, ed il volley con le semifinali dei Mondiali per club maschile e femminile. Segui Joshua-Ruiz Jr. in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di: 02.25 Short track, Coppa del Mondo Shanghai – ISU TV 02.30 Basket NBA, regular season: Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers- SkyNBA, Sky Go 08.00 Speed skating, Coppa del Mondo Nur-Sultan – ISU TV 09.00 Snowboard alpino, PSL maschile e femminile Bannoye (Rus) – non c’è copertura televisiva 10.00 Combinata nordica, Gundersen HS140 Lillehammer (Nor) – Euro1 ed EuroPlayer 10.00 Volley femminile, semifinale Mondiale per ...

leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - LucaMaritano : RT @jgerna77: Splendida intervista di Mario sconcerti ad #allegri sul @Corriere di oggi. Ci vorrebbero più allegri e meno adani, se dovessi… - peppepalmerio : RT @jgerna77: Splendida intervista di Mario sconcerti ad #allegri sul @Corriere di oggi. Ci vorrebbero più allegri e meno adani, se dovessi… -