Sorpreso da una violenta inondazione rimane tre giorni su un isolotto | “E’ stato

newnotizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un pescatore ha dovuto passare treinteri da solo su un lembo di terra in mezzo a un fiume in seguito ad una. Il suo drammatico racconto Si è trovato suo malgrado a dover trascorrere tre interisu unin mezzo ad un fiume, impossibilitato a raggiungerne le sponde a … L'articoloda unatresu un: “E’terribile” NewNotizie.it.

RenatoGuadalupi : @PBerizzi @repubblica La notizia non mi ha sorpreso più di tanto dato che circa la metà degli italiani non è capace… - Valerione76 : @MaxBernardini @LucaSalsi75 @AnnaNetrebko @RaiUno Mai letto un suo commento così critico in occasione di una prima… - trevisotoday : Sorpreso mentre stava tentando di rubare una bici in centro città: nei guai un 52enne -