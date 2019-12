anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Nel corso della notte, in Giugliano in Campania (Na), i carabinieri della Compagnia di Aversa ed in particolare della Stazione di Trentola Ducenta, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di riciclaggio in concorso, 4 soggetti residenti in Castel Volturno. Gli, V.A. cl. 73, L.G. cl. 87, L.C. cl. 91 e V.M. cl. 82, tutti pregiudicati italiani, sono statiall’interno di un rudere mentre smontavano un’vettura Fiat 500, risultata provento di furto denunciato presso la Stazione carabinieri di Casoria in 05.12.2019. A seguito di accurata perquisizione locale i militari dell’Arma di Trentola Ducenta hanno rinvenuto e sequestrato pneumatici, componenti divetture di varie marche, diversi arnesi utilizzati per lo smontaggio delle vetture nonché un furgone verosimilmente ...

anteprima24 : ** Sorpresi a smontare #Auto rubate, arrestati quattro #Casertani ** - cronachecampane : Sorpresi a smontare auto rubate: i carabinieri di Trentola Duecenta arrestano 4 italiani - larampait : (FOTO) #Giugliano. Sorpresi a smontare #auto rubate: arrestati 4 italiani -