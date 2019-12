Sopravvissuto all’Olocausto | 93enne racconta le sue paure | “L’antisemitismo sta tornando”

newnotizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Josef Lewcowicz aveva solo 14 anni quando gli fu affidato un compito terribile per un ragazzo della sua età. Il primo lavoro del 14enne fu infatti quello di spalare ossa umane nel campo di concentramento di Płaszów. L’adolescente polacco è stato spedito come un pacco postale in cinque campi di concentramento. Tre anni di orrori … L'articoloall’Olocausto,le sue: “L’antisemitismo sta tornando” NewNotizie.it.