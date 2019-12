Skicross | Coppa del Mondo 2019-2020 | Mahler e Smith vincono a Val Thorens Klotz chiude

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si è da poco conclusa la seconda giornata di gare dideldia Val(Francia). In campo maschile è arrivata la vittoria del canadese Kristoformentre nella gara femminile ha trionfato la svizzera Fanny. MASCHILE – Il canadese Kristoforsi è imposto nella gara maschile dia Val, per il 24enne si tratta della seconda vittoria indel, aveva già trionfato a Copper Mountain nel 2016. Alle sue spalle la coppia francese composta da Bastien Midol e Jean Frederic Chapuis, quest’ultimo era considerato uno dei favoriti non solo per la vittoria di giornata ma anche per la classifica generale. Lo svizzero Joos Berry non è riuscito a salire sul podio e ha chiuso in quarta piazza la big final. Ancora una prova deludente dell’azzurro Siegmarche, come accaduto ieri, è stato eliminato agli ottavi di ...

