oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)inizia con il piede giusto la sua annata ela tappa d’esordio delladeldi-2020 di(Stati Uniti). Sotto una fitta nevicata che ha imperversato sul budello statunitense, e con temperature attorno ai 10 gradi sotto lo zero, la tedesca non ha lasciato scampo alle rivali, chiudendo le due discese con i migliori tempi, rispettivamente 54.79 e 54.97 per un crono complessivo di 1:49.76 precedendo per 24 centesimi l’austriaca Janine Flock (54.99 e 55.01) mentre completa il podio la tedesca Tina Hermann che risale di un gradino nella seconda metà di gara e chiude a 71 centesimi dalla vetta (55.11 e 55.36). Si ferma ai piedi del podio la canadese Mirela Rahneva a 78 centesimi da, quindi in quinta posizione si classifica la russa Elena Nikitina che, dopo aver chiuso solamente nona la prima manche, si riscatta ...

OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Jacqueline #Loelling domina la prova inaugurale davanti a #Flock e… - zazoomblog : Skeleton: i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo International Cup e Coppa Europa - #Skeleton: #convocati… - zazoomnews : Skeleton Coppa del Mondo 2019-2020: il calendario completo. Programma orari e tv - #Skeleton #Coppa #Mondo #2019-2… -