Short track | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | Martina Valcepina sul podio! Terzo posto nei

(Di sabato 7 dicembre 2019)non delude le attese e sale sul podio nella prima serie dei 500m a, sede della quarta tappa didel. La valtellinese ha chiuso aldietro la canadese Kim Boutin e all’olandese Suzanne Schulting. Boutin si conferma imbattibile nella distanza più breve e si è imposta in un arrivo in volata con Schulting. Una gara che ha comunque sempre visto la canadese avanti, mentre, un po’ ostacolata in partenza, ha dovuto inseguire dalle prime curve, centrando alla fine comunque il podio.si era qualificata alla finale dopo il ripescaggio da parte dei giudici in semifinale. La valtellinese era rimasta coinvolta in un contatto con la polacca Natalia Maliszewska ed è caduta proprio ad inizio gara. La decisione finale è stata quella di squalificare Maliszewska e di portare in finale l’azzurra. Domani nuovo appuntamento ...

