Serie A, anticipo Lazio-Jventus 3-1

Prima sconfitta della Juventus:la firma lanell'serale della 15. ma giornata.All'Olimpico vittoria biancoceleste 3-1 in rimonta. L'Inter ringrazia e guida la classifica con un punto sui bianconeri.sempre più terza, a soli 3 punti dalla Juve. Vantaggio Juve di C.Ronaldo, in duetto con Bentancur (25'). Al 46' pari di testa di Luiz Felipe imbeccato da L.Alberto. Al 69'Cuadrado espulso per fallo da ultimo uomo. L.Alberto confeziona l' assist per il gol sorpasso di Milinkovic (74'). La chiude Caicedo (95').(Di sabato 7 dicembre 2019)