Serie A, 15° turno: Atalanta-Verona 3-2

Il pensiero della Champions (mercoledì si gioca tutto in casa Shakhtar) non distrae l'Atalante:battuto 3-2. Silvestri salva di piede su Muriel, al 23' Hellas avanti con Di Carmine,servito direttamente da fallo laterale (dormita colossale degli orobici).Al 44' il pari di Malinovskyi (dentro per Ilicic) con un siluro sotto l'incrocio.Gol fantastico.Ripresa.Amrabat murato,al 57'Di Carmine fa doppietta su assist Lazovic. Immediato parisu rigore (Faraoni su Castagne,Valeri al Var):Muriel esegue (64'). Al 93' Dijmsiti fa 3-2.(Di sabato 7 dicembre 2019)