Sconfitta esterna per la Jomi Salerno nell’ultimo turno del girone d’andata

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiper la. Capitan Napoletano e compagne vengono superate dalla Mechanic System Oderzo con il risultato di 27 a 17 nell’ultimodeld’andata del massimo campionato di pallamano femminile. Non deve comunque ingannare il risultato finale della contesa, il sette allenato da Neven Hrupec ha infatti pagato nel big match di giornata l’infermeria affollata. La cronaca: Parte subito forte la compagine guidata in panchina dal duo Nasta – Cavallaro. Lasubisce un parziale di quattro reti a zero poi trova la prima rete della gara con il capitano Pina Napoletano. Le salernitane prese per mano dalla solita Gomez provano a limitare i danni (5 a 3). Dall’altra parte la Duran si gioca, con la connazionale, la partita nella partita (6 a 3). Ancora botta e risposta tra le cubane che ...

