Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di scimaschile chiude la tappa in Colorado: negli Stati Uniti si gareggerà ain una delle discipline tecniche del circuito maggiore. Tutti in pista domani, domenica 8, alle ore 17.45 ed alle 20.45 italiane, quando gli atleti affronteranno le due manche dello slalom. In gara per l’Italia Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Hannes Zingerle, Giulio Bosca e Andrea Ballerin. Di seguito il programma completo dello slalommaschile dicon l’ed il programma tv. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport+HD ed Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara statunitense. PROGRAMMA GARADomenica 8 dicembre ore 17.45 italiane ...

