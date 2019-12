Schianto all' alba contro un pilone dopo la notte di festa | morti due ragazzi di 17 e 22

leggo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Incidente mortale all', pocole 4, sul lungomare Vittorini nel centro storico di Ortigia a Siracusa. Due giovani, tra i 17 e 22 anni, sonoe altri due sono rimasti feriti in...

antonelli19881 : RT @leggoit: #Siracusa: schianto all'alba contro un pilone dopo la notte di festa in #Ortigia, morti a 17 e 22 anni - SilviaCantoia : RT @leggoit: #Siracusa: schianto all'alba contro un pilone dopo la notte di festa in #Ortigia, morti a 17 e 22 anni - leggoit : #Siracusa: schianto all'alba contro un pilone dopo la notte di festa in #Ortigia, morti a 17 e 22 anni -