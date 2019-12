Sassuolo | Turrini | «È mancato cinismo Turati? Siamo felici per lui» – VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)Primavera, il tecnicocommenta il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina: ecco il pensiero del mister Pareggio a reti bianche per per le formazioni Primavera die Fiorentina, allo Stadio Enzo Ricci. Al termine del match è intervenuto il tecnico dei neroverdi, Francesco. Ecco le sue dichiarazioni: «Nel primo tempo loro hanno avuto più palleggio, ma nel complesso il pareggio poteva starci. Nella ripresa abbiamo corso e creato pareggio, non c’è stata la zampata vincente.? È un ragazzo splendido che merita di vivere questo momento». Leggi su Calcionews24.com

