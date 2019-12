Sardine a Siena | 1500 in piazza Duomo | c’è anche però chi protesta contro di loro

urbanpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lenon si fermano, continuano a nuotare. Circapersone si sono presentate ieri pomeriggio, venerdì 6 dicembre 2019, inper rispondere alla “chiamata” e partecipare alla manifestazione anti Lega. Diversi i cartelli in vista, come “non si lega” o “In direzione ostinata e contraria”. Non sono mancati poi manifesti con le frasi del cantautore Fabrizio De André edi cartone di vari colori.in: c’èchidiOltrepersone si sono presentate indelall’indelle, che stanno manifestando in tutt’Italia. Gente proveniente dalla provincia, mada fuori, che ha voluto partecipare all’evento. Ci si aspettava una maggior affluenza, addirittura si era parlato di 5mila partecipanti, ma ...

