Sanremo Giovani | ecco i 10 finalisti

(Di sabato 7 dicembre 2019) Amadeus Giovedì 19 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la finale di, nel corso della quale saranno scelti cinque degli otto cantanti in gara al Festival di2020 nella sezione Nuove Proposte. Gli altri tre posti disponibili saranno assegnati agli artisti provenienti da Areae al vincitore diYoung (Tecla Insolia), mentre alla conduzione ci sarà proprio Amadeus, volto e direttore artistico dell’intera kermesse. La finale diandrà in onda in diretta dal Teatro del Casinò die vedrà in giuria alcuni volti cardine della Rai e tutti nella storia dello stesso Festivàl, ovvero Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Piero Chiambretti e Pippo Baudo, che in passato hanno condotto la manifestazione (qui maggiori info). Le selezioni erano iniziate ad ottobre con l’ascolto di 842 brani, ridotti poi a venti ...

