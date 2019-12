blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Oggi, sabato 7, alle 16.30 su Rai1 tornerà l'appuntamento con, condotto da Marco Liorni. Al termine dellasi conosceranno i 10 artisti finalisti (5 già si conoscono, Thomas, Fadi, Fasma, Leo Gassman e Marco Sentieri) che parteciperanno a, in onda in prima serata su Rai1 il 19, con l’obiettivo di arrivare sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. I retroscena di Blogo: Amadeus avoca a sè(con Luca e Paolo) per Marco Liorni un numero zero Amadeus condurrà anchecon Luca e Paolo, mentre per Marco Liorni è in preparazione un numero zeropubblicato su TVBlog.it 0711:02.

SerieTvserie : Sanremo Giovani a ItaliaSì, puntata 7 dicembre 2019: anticipazioni - Manuela15945617 : RT @ClaraA22415438: Sanremo Giovani 2016: Carlo Conti con Mahmood, Gabbani, Ermal Meta, Irama. Che anno!?????? -