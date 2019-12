Sanità | De Luca gonfia il petto al ‘Rummo’ | “Abbiamo fatto un miracolo”

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Si respira un bel clima oggi in città. L’unica possibilità per il cambiamento è la verifica del cambiamento, per questo stamane sono qui. Credo nelle istituzioni, non nei partiti e nelle coalizioni”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedurante la visita all’ospedale ‘Rummo’ di Benevento. “Alle famiglie dobbiamo dare i fatti. L’attuale direttore generale può cambiare il destino di quest’ospedale. Ferrante è concreto e capace – ha affermato il governatore – ed è proprio quello che serviva in questa città. Le scelte giuste e i tempi sono fondamentali”. “A Benevento c’è stato senso di vuoto e abbandono dopo lo spostamento del dott. Catapano (ex primario di neurochirurgia, ndr). Ma il ‘Rummo’ non vive di un primario e ...

anteprima24 : ** #Sanità, De Luca gonfia il petto a '#Rummo': 'Abbiamo fatto un miracolo' ** - salernotoday : Sanità, Cirielli: “De Luca esce dal commissariamento tagliando i servizi ai pazienti” - CgilCampania : #rassegnastampa La @Reg_Campania fuori dal commissariamento per la sanità. Il segretario generale @nicolaricci_na:… -