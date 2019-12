Salto con gli sci | Coppa del mondo Nizhny Tagil 2019 | Yukiya Sato al primo successo in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si conclude in modo piuttosto inaspettato la gara dideldicon gli sci sul trampolino HS134 di, in Russia. A trionfare, infatti, è il giapponese, alla sua prima vittoria a questo livello in carriera, oltre che al secondo podio: in precedenza, infatti, era arrivato terzo in un’unica occasione, in Polonia, a Zakopane, il 20 gennaio di quest’anno. Per lui si spezza una sorta di maleficio di, dato che era giunto 39° sul Tramplin Stork nel 2015 e, nel 2017, era stato squalificato., dopo una prima serie da settimo posto a 123.6 punti (126.5 metri), nella seconda trova un beldritto sul telemark: 132 metri, 128 punti, totale 251.6. La gara vive, in sostanza, su un cambiamento continuo delle condizioni di vento nella seconda serie che stravolgono tutti i valori della prima, che aveva visto prevalere lo sloveno Peter ...

