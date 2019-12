oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non poteva cominciare meglio di così la stagione per, dominatrice assoluta di gara-1 andata in scena sul trampolino HS140 di, sede della prima tappa delladel-2020 dicon gli sci femminile. La padrona di casa norvegese ha demolito la concorrenza facendo segnare il miglior punteggio in entrambe le serie disputate e rifilando un margine abissale di 24 punti al termine della competizione alla prima delle inseguitrici, l’ottima austriaca Eva Pinkelnig. Per la campionessa olimpica in carica e detentrice della Sfera di Cristallo si tratta della terza affermazione sul trampolino di casa e della 25ma vittoria complessiva della carriera indel. Oltre a, sensazionale e quest’oggi semplicemente inavvicinabile, salgono sul podio due austriache, con Eva Pinkelnig seconda e Chiara Hoelzl terza, divise da una sola ...

RonzioPilato : RT @SmilexTech: Ferrari, mondiale perso lo scorso inverno. Questo ha permesso a Mercedes di lavorare da giugno al 2021 con un (pre) modello… - sportface2016 : Salto con gli sci - Lara #Malsiner ventesima nel trampolino HS98 a #Lillehammer - OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2019: Maren Lundby dominante davanti alle austriache, 20^ Lara Malsi… -