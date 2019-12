Salerno | Schiavone dona un… ‘pranzo da Re’ agli ultimi della terra

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Per un giorno gli ‘’ riceveranno un trattamento da… Re. Il Corpo di Soccorso Humanitas in collaborazione con l’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ (che oggi, attraverso il presidente Vincenzo Mallamaci, ha consegnato una cospicua fornitura di panettoni – foto in basso) stanno organizzando il ‘pranzosolidarietà’ dell’8 dicembre nella Chiesa di Santa Maria a Mare a Mercatello. Sabato Robertoha ‘fatto la spesa’: pesce, mozzarella, carne, pasta, dolci… “per i diseredati, i senza tetto e i poveri di”. L'articoloun… ‘pranzo da Re’proviene da Anteprima24.it.

