Salerno | nasce il Teatro Santa Margherita | le poltroncine dell’Arechi riciclate per la

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Lo hanno chiamato, rendendo doverosamente omaggio al quartiere che lo ospita, ma, in realtà, il prefabbricato che un tempo, subito dopo il terremoto del 1980, è stato la Chiesa per il quartiere della zona orientale di, andrebbe chiamato il “del riciclo”. Non c’è infatti solo il riutilizzo della chiesa dietro il sogno che l’associazione SimonCirteatrando ha realizzato ma anche la capacità di riutilizzare materiali che sarebbero stati persi. Lerosse dove da questa sera gli spettatori potranno sedersi e assistere a nove spettacoli per la prima stagione teatrale, provengono dalla tribuna VIP dello stadio Arechi dove sono state eliminate durante i lavori di restyling per le Universiadi. Ma Sabrina Tortorella direttrice artistica delracconta anche di come ha autorizzato vecchie ...

