anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Persone bisognose, molte delle quali non avrebbero la possibilità di sostenere visite mediche specialistiche costose. È il target di riferimentoCasasalute, l’iniziativa portata avanti da tre anni dal consigliere comunale Dante Santoro. Grazie alla disponibilità di alcunivolontari, vengono fornite visite gratuite in diverse branchena, come oculistica, ortodonzia ed anche terapia del dolore. Questa mattina il tour ha fatto tappa nella chiesa di Sant’Eustacchio, quartiere popolare situato nella parte orientale didove le sale che di solito ospitano le attività parrocchiali sono diventati dei mini ambulatori per effettuare le visite. Come testimoniato da alcuniche hanno partecipato, oltre al valore sociale la casasalute significa anche attuare una forma importante di ...

anteprima24 : ** ##Salerno, 'Casa della Salute': le testimonianze dei #Medici che aderiscono all’#Iniziativa - VIDEO **… - francobus100 : Morta in casa con la gola tagliata, giallo e poi la scoperta: «Suicidio» - domenicosabell1 : RT @ONDANEWSweb: Tragedia a Salerno. Donna si taglia la gola in casa e lascia un biglietto di scuse ai familiari - -