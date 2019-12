Sabato 7 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

digital-news

(Di sabato 7 dicembre 2019) Knockout - Resa dei contiGina Carano, Ewan McGregor e Michael Fassbender in un action di Steven Soderbergh. L'agente segreto Mallory Kane scopre che qualcuno vuole incastrarla ma e' pronta a vendere cara la pelle.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Il maestro di violinoStoria di riscatto a San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un'audizione per entrare in un'orchestra, Laerte accetta una cattedra da insegnante di musica in una favela.(SKYDUE HD ore...

LegaSalvini : SABATO E DOMENICA RACCOLTA FIRME PER DIRE NO ALLA RIFORMA DEL FONDO SALVA-STATI #stopmes - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, sabato #7dicembre, in alcuni settori del Veneto. ?? L'allerta di protezione civile non è una semp… - TvTalk_Rai : Chi saranno i preziosi opinionisti di #tvtalk? Eccoli. Il professor Simonelli, Diego Passoni, @mariavolpe3, Velia L… -