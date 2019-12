Rugby a 7 femminile | World Series Dubai 2019 | vince la Nuova Zelanda | raggiunti gli USA

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si è conclusa, nel primo pomeriggio italiano, la seconda tappa delle otto in programma delledia 7. A, Emirati Arabi Uniti, trionfo della, che supera in finale per 17-14 il Canada. Completano il podio di giornata gli USA, che superano per 24-7 l'Australia nella sfida per il terzo posto. Finale Canada-14-17 Finale 3° posto Australia-USA 7-24 Semifinali Australia-Canada 12-26-USA 24-7 Quarti di finale Australia-Spagna 21-0 Francia-Canada 7-19 Fiji-10-24 USA-Russia 28-7 Finale 9° posto Inghilterra-Irlanda 26-21 Finale 11° posto Giappone-Brasile 12-14 Classifica36 USA 36 Australia 32 Canada 28 Francia 26 Russia 18 Spagna 18 Fiji 10 Irlanda 9 Inghilterra 8 Giappone 4 Brasile 3

