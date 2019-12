Rubano l' auto con il bimbo a bordo Il padre si attacca allo sportello per fermare i ladri

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Hanno rubato una Peugeot 307, non accorgendosi che all’interno c’era un bambino di 8 anni. Dopo aver percorso 100 metri con il papàtoposteriore, l’guidata da un ubriaco si è schiantato contro l’altramobile all’interno della quale c’erano due complici. Alla fine sono finiti in manette in tre per rapina impropria e lesioni personali e resistenza.Si legge sul Mattino di PadovaImprovvisamente lamber kari si è messo al volante della macchina non accorgendosi che all’interno c’era il ragazzino di 8 anni. Il papà si ètoposteriore dov’è rimasto finoschianto con la Punto guidata da Kim Cari.Dopo pochi istanti sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato i tre. L’mobilista che ha rubato la macchina aveva un tasso alcolico di ...

