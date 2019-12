ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’attore statunitense Ron, noto per aver interpretato il ruolo del padre di Rachel Green, il personaggio interpretato dasitcom “Friends” e per aver recitatotv “I Soprano“, èieri a New York all’età di 82 anni per le complicazioni di una polmonite. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia a “The Hollywood Reporter“.era famoso per l’interpretazione di Martin “Kaz” Kazinsky nell’eponima minitelevisiva “Kazinsky” (1978-1979), di cui era inoltre co-ideatore e co-sceneggiatore, con cui aveva vinto un Emmy Award. Sempre in tv ha vestito i panni del dottor Leonard Green, burbero ed irascibile padre di Rachel,sitcom “Friends” (1994-2004). Ha lavorato prevalentemente per il cinema: memorabile il suo ruolo del sindacalista che ha affiancato ...

FQMagazineit : Ron Leibman morto, addio al “papà” di Jennifer Aniston nella serie “Friends” - MarcoBeltrami79 : Nooo. Il dottor Green! “I Green non mollano!” - mattinodinapoli : #friends, addio al papà di Rachel: morto l'attore Ron Leibman -