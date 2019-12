Roma | la prima volta di Pellegrini L’orgoglio della fascia al braccio

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), contro l’Inter Lorenzocapitano per la. Il centrocampista “approfitta” delle assenze dei designati La gara di ieri sera, tra Inter e, ha rappresentato qualcosa di particolare per Lorenzo. Il giocatore giallorosso ha infatti indossato per lalada capitano al. Il tutto si era dedotto già sin dal riscaldamento, momento in cui in maniera piuttosto fiera ha guidato il resto del gruppo all’interno del campo. Soddisfazione non indifferenze per il nativoCapitale, che ha “approfittato” delle assenze di Florenzi e Dzeko. La partita, da parte sua, non è stata certo delle più brillanti, ma il ricordo rimarrà indelebile. Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : In seguito alla prima pagina con il titolo BLACK FRIDAY associata a una foto di Smalling e Lukaku, l’#ASRoma e il… - SkySport : ? #UltimOra #Roma ? Contro l'#Inter out #PauLopez e #Dzeko ?? In campo #Mirante tra i pali e #Zaniolo prima punta… - virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… -