Rog e Diawara sono un terribile rimpianto | siamo sicuri che sia stato giusto mandarli via?

(Di sabato 7 dicembre 2019) Da separati in casa a grande: l’errore di valutazione e la ricerca di una o due ”toppe” per il mercato di gennaio.. Cristiano Giuntoli ed il mercato estivo. Il ds del Napoli in occasione della scorsa sessione ha lavorato in maniera quasi maniacale, cercando di apportare alla rosa le modifiche necessarie affinchè gli azzurri potessero competere per lo scudetto. Obiettivo fallito? I risultati al momento dicono questo. Così come il rendimento di Rog enelle rispettive squadre è in continua e costante crescita. Il croato a Cagliari sin da subito si è messo in luce con prestazioni superlative mettendo a segno anche due gol stagionali, lui che comunque non è conosciuto come un bomber di centrocampo.”maxi” contro l’Inter: figura tra i migliori in campo Il centrocampista della Roma, invece, ha iniziato il suo percorso in giallorosso ...

