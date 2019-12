Rofrano | il 23 dicembre la prima edizione del Presepe Vivente

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Lunedì 232019 dalle ore 17:00, nel pittoresco centro storico del Comune di(Sa) ci sarà ladel. Tutto inizierà nel magico scenario del Santuario della Madonna di Grottaferrata in Piazza San Nilo, dove gli ingredienti essenziali saranno fede e tradizione, con abiti d’epoca antichi mestieri e le suggestioni della Natività, per poi continuare tra le vie che si snodano fra luci soffuse e antiche legende. Tra le azioni della vita quotidiana prendono vita le scene del Vangelo che raccontano la venuta di Gesù tra gli uomini, per riaffermare un messaggio universale di pace e amore. Tutto sarà cullato da un dolce suono di strumenti e canti antichi,che ci catapulteranno davanti alla capanna di Betlemme allestita sul sagrato della Chiesa di Santa Maria dei Martiri nella piazza Principale del ...

