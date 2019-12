Risultati Serie C | 18ª giornata | i parziali a fine primo tempo e le classifiche aggiornate

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)C – LaC torna in campo per la diciottesimadi campionato. Cinque gli anticipi del sabato. Nel girone A si giocano Pianese-Pontedera, Pro Vercelli-Pistoiese e Siena-Como. Nel girone B Cesena-Fano. Nel girone C Paganese-Catanzaro. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. La capolista Monza riceve la Giana Erminio. Nel girone B il Carpi sfida la Vis Pesaro, il Vicenza riceve la FeralpiSalò. Nel girone C la capolista Reggina ospita la Viterbese, il big match è Bari-Potenza. Il programma completo e le. GIRONE A SABATO ore 15 Pianese-Pontedera 0-1 Pro Vercelli-Pistoiese 0-0 ore 20,45 Siena-Como DOMENICA ore 15 Arezzo-Gozzano Juventus U23-Carrarese Lecco-Olbia Pro Patria-Novara ore 17,30 AlbinoLeffe-Renate Monza-Giana Erminio Pergolettese-Alessandria LA CLASSIFICA MONZA 42 RENATE 29 PONTEDERA 29 SIENA 28 CARRARESE 27 NOVARA ...

