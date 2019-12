Risultati Serie B | 15ª giornata | girandola di gol a Cittadella | la classifica aggiornata

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)B – LaB torna in campo per il quindicesimo turno. Ad aprire il turno la capolista Benevento, in casa contro il Trapani, dominio e partita mai in discussione, 5-0 per la squadra di Filippo Inzaghi. Quattro le gare del sabato alle 15:-Salernitana, Empoli-Ascoli, Pescara-Venezia, Spezia-Livorno. Alle 18 c’è Chievo-Cremonese. Tre le partite in programma domenica: Juve Stabia-Frosinone, Pisa-Entella e Pordenone-Crotone. Il monday night è Perugia-Cosenza. Il programma completo e la. venerdì ore 21 Benevento-Trapani 5-0 sabato ore 15 live-Salernitana 3-1 Empoli-Ascoli 0-1 Pescara-Venezia 1-0 Spezia-Livorno 1-0 ore 18 Chievo-Cremonese domenica ore 15 Juve Stabia-Frosinone Pisa-Entella ore 21 Pordenone-Crotone lunedì ore 21 Perugia-CosenzaBenevento 34 Crotone 22 Pordenone 2222 Perugia 22 Ascoli ...

