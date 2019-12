Risultati Serie A live | 15ª giornata | tris Lazio alla Juve | la classifica aggiornata

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)A –A nuovamente in campo. Apertura di lusso, venerdì sera a San Siro, con Inter-Roma, la partita si è conclusa sul risultato di 0-0 con le due squadre che non sono riuscite a sfondare. Tre gare in programma il sabato. L’Atalanta supera nel finale il Verona, il Napoli non va oltre il pari in casa dell’Udinese, larifila un. Domenica all’ora di pranzo c’è Lecce-Genoa, tre le gare del pomeriggio: Sassuolo-Cagliari, Spal-Brescia e Torino-Fiorentina. Alle 18 c’è Sampdoria-Parma. Nel posticipo di scena Bologna e Milan. Il programma completo e la. VENERDI’ ore 20,45 Inter-Roma 0-0 (LE PAGELLE) SABATO ore 15 Atalanta-Verona 3-2 (23′ Di Carmine, 43′ Malinovskyi, 57′ Di Carmine, 64′ rig. Muriel, 93′ Djimsiti) (LE PAGELLE) ore 18 Udinese-Napoli 1-1 (32′ ...

FIGCfemminile : ? In attesa del posticipo di domani ecco tutti i risultati della 9?° giornata e la classifica aggiornata ?? Marcator… - GiovanniMorgan9 : Questa squadra non è mai decollata come il presunto gioco di #Sarri male molto male ci siamo illusi per una serie d… -