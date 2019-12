Risultati Premier League | 16ª giornata | pesante sconfitta per il Chelsea | la classifica

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Dopo il turno infrasettimanale si scende subito in campo in Inghilterra. Si gioca la sedicesimadi. Turno che è stato aperto dal, sconfitto 3-1 in casa dell’Everton. Il Liverpool sfida il Bournemouth in trasferta, il Tottenham riceve il Burnley. Grande attesa per il derby di Manchester. Il sempre più sorprendente Leicester va sul campo dell’Aston Villa. L’Arsenal sarà protagonista del Monday Night contro il West Ham. Il programma completo e laag. SABATO ore 13.30 Everton-3-1 ore 16 Bournemouth-Liverpool Tottenham-Burnley Watford-Crystal Palace ore 18,30 Manchester City-Manchester Utd DOMENICA ore 15 Aston Villa-Leicester Newcastle-Southampton Norwich-Sheffield Utd ore 17,30 Brighton-Wolves LUNEDI’ ore 21 West Ham-Arsenal LALiverpool 43 Leicester ...

