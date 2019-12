Risultati Bundesliga | 14ª giornata | Leverkusen di misura sullo Schalke | la classifica

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Quattordicesimaper il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno della. Ad aprire Eintracht Francoforte-Herta Berlino, spettacolare 2-2. Il Borussia Monchengladbach batte il Bayern al 92′ e rimane saldo in vetta allontanando proprio i bavaresi. Ma subito dietro c’è il Lipsia che tiene il passo della capolista e ha la meglio dell’Hoffenheim. Cinquina Dortmund al Dusseldorf, diAugusta e Friburgo. Nella gara delle 18.30,di. Domenica il Werder Brema ospita il Paderborn. Il programma completo e la. VENERDI’ ore 20.30 Eintracht Francoforte-Herta Berlino 2-2 SABATO ore 15.30 Augusta-Magonza 2-1 Dortmund-Dusseldorf 5-0 Friburgo-Wolfsburg 1-0 Monchengladbach-Bayern Monaco 2-1 RB Lipsia-Hoffenheim 3-1 ore 18.302-1 DOMENICA ore ...

zazoomblog : Risultati Bundesliga 14ª giornata: il Monchengladbach batte il Bayern a tempo scaduto la classifica [FOTO] -… - zazoomnews : Risultati Bundesliga 14ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata - #Risultati #Bundesliga… - zazoomnews : Risultati Bundesliga 14ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata - #Risultati #Bundesliga… -