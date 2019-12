Repubblica | Ibrahimovic rischia di trovare Gattuso ad accoglierlo

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non è affatto un mistero che le prossime due gare rappresentato per il Napoli, ma soprattutto per Ancelotti un punto di svolta fondamentale nel bene, ma soprattutto nel male. La gara di oggi ad Udine servirà innanzitutto ad Ancelotti per capire se la fiducia che ha risposto nella squadra è ricambiata o meno e anche questo peserà sulle sue valutazioni personali per il futuro. Anche il presidente De Laurentiis attende con ansia la gara di oggi il presidente osserverà con grande attenzione la delicata sfida con l’Udinese alla tv: per capire se la squadra è dalla parte dell’allenatore. Indicativa in questo senso sarà anche la formazione che Ancelotti manderà in campo alla Dacia Arena, con le probabili esclusioni iniziali di Callejon e Mertens Il Napoli ha bisogno di aver in campo calciatori motivati e con la testa concentrata, mentre l’impiego di Mertens e Callejon, la cui partenza ...

