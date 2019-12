Reclama il tassametro | autista gli sferra un pugno e scappa | naso fratturato per il

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alla richiesta di applicare il, riceve unin faccia che gli rompe il. È l’assurda aggressione subita da un 60enne romano che a Fiumicino si è rivolto ad un tassista per essere portato a casa pagando le regolari tariffe. Quest’ultimo, che ha reagito alla richiesta prima rifiutandosi e poindo un destro, è stato denunciato per lesioni e adesso rischia il ritiro della licenza. L’episodio è avvenuto all’uscita del terminal 3 dello scalo della Capitale, davanti ad alcune persone e sotto l’occhio elettronico di una telecamera, che ha immortalato la scena in un video. Le immagini sembrano inequivocabili: la vittima, appena sbarcata a Roma da Madrid, è in attesa di salire sul taxi. Il tassista appare fin da subito visibilmente scocciato, al punto tale da rifiutare il carico dei bagagli a bordo e respingere più volte una delle valige. A ...

