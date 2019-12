Real Buonalbergo | settimana da urlo | sbancato San Giorgio | 9 punti in 7 giorni FOTO

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSandel Sannio (Bn)- Quattordici reti segnate, una subita. Noveconquistati con due trasferte consecutive. Non è il bottino di un mese, ma di una. Quella delè stata letteralmente da. Sei reti al Bonito, cinque a domicilio a Pago Veiano, tre questo pomeriggio a Sandel Sannio. E che dire di Matteo Zerillo? Sette gol in sette, nonostante un acciacco che lo ha anche un pò limitato (e ci scappa da ridere). Il capitano tira da ogni dove e fa quasi sempre gol. Oggi doppio rigore e trasformazione precisa. Ma anche un incrocio dei pali e tante conclusione verso Bernardo. Gioca e si diverte il: ai ragazzi di Antonello Zerillo (anche lui con due vistose ginocchiere) viene tutto facile e gira tutto alla grande. Il Sandel Sannio di Carmine Zeoli recrimina per una conduzione ...

