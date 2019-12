Radu | «Con questo carattere possiamo battere chiunque» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Stefanha parlato al termine della gara contro la Juventus: ecco le parole del difensore della Lazio dopo la vittoria –(Jessica Reatini, inviata all’Olimpico) – Stefanguarda avnanti. Il difensore della Lazio analizza la vittoria contro la Juventus. Ecco le sue parole. «Sinceramente con ilche ha dimostrato ultimamente la squadravincere con. Dovearrivare? Non lo so, lavoriamo a testa bassa per ottenere almeno la qualificazione in Champions League. Il gruppo è molto unito e fa la differenza. Classifica? Siamo là». Leggi su Calcionews24.com

