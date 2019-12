Quanto è costata la guerra al terrore degli Stati Uniti

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dall’11 settembre 2001 ad oggi, le guerre e le operazioni anti terrorismo che hanno visto gliimpegnarsi militarmente in diverse parti del mondo, tra cui il Medio Oriente, l’Asia centrale e il sud-est asiatico, hanno portato le casse del Tesoro americano ad accumulare un debito esorbitante, destinato a pesare ancora per diversi anni sui bilanci federali di Washington. Sebbene sia difficile calcolare in maniera efficace e precisa il prezzo di una, non solo perché spesso i costi “umani” vanno ben oltre i semplici bilanci e molte operazioni top secret non compaiono neppure tra le voci di spesa, di recente uno studio pubblicato dal Watson Institute for International and Public Affairs, ha provato a calcolare il costo della Global War On Terror iniziata dopo l’attentato al World Trade Center. Secondo le stime dello studio, il conto per gli...

