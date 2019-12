PRONOSTICI SERIE B Scommesse e quote | Cittadella favorito sulla Salernitana

ilsussidiario

(Di sabato 7 dicembre 2019)B:per le partite della quindicesima giornata del campionato cadetto, focus sulle partite di oggi sabato 7 dicembre.

skillandbet : ?? #Pronostici Lazio - Juventus ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Depo… - PronoNaturali : Doppio #pronostici naturali, entrambe in “attesa” di rompere la serie sul #pareggio #X #scommettere la somma gol pa… - infobetting : Sassuolo-Cagliari: formazioni, quote, pronostici -