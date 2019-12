newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Spagna, gliildopo ilavvenutonel novembre del 2017. Polemiche in Spagna per unal. Nonostante si sia ancora in attesa di giudizio, quarantahanno deciso di lasciare la trasmissione. Spagna,alIl caso di cronaca risale al mese di novembre del 2017, quando due concorrenti dellapiù famosa della Spagna, dopo aver trascorso una serata all’insegna del divertimento e dell’alcool, si ritirano in una stanza. Lei, Carlota, pare visibilmente poco lucida. Lui, José Maria, sembra ancora in grado di intendere e di volere. Propriostanza, secondo l’accusa, avrebbe avuto luogo lo, che ovviamente non è passato inosservato agli occhi attenti degli autori e dei produttori del programma. Al punto che dagli altoparlanti una ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - NewsMondo1 : Presunto stupro nella casa, gli sponsor lasciano il Grande Fratello - IULGIO : RT @_DAGOSPIA_: SCANDALO IN SPAGNA PER IL PRESUNTO STUPRO AL GRANDE FRATELLO: GLI SPONSOR IN FUGA.E MEDIASET -