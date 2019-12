Presunto stupro al Gran Hermano | 41 sponsor in fuga

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nubi nere si addensano sul, la versione spagnola delde Fratello, il reality show inventato nel 1999 dall'olandese Jon de Mol. Nell'edizione di due anni fa un concorrente, Josè Maria Lopez, avrebbe abusato della coinquilina Carlota Prado dopo una festa a base di alcolici.Il ragazzo avrebbe accompagnato a letto la Prado dormendo con lei, ma a quanto pare lui sarebbe rimasto contro il suo volere. Nel video diffuso da El Confidencial si sentirebbe la ragazza dire "No, non posso", per poi addormentarsi. Diversi minuti dopo una voce annuncia a Josè la sua espulsione per motivi disciplinari. Alla ragazza in confessionale viene mostrato il video dell'episodio incriminato: Carlota, ovviamente sotto choc, chiede in lacrime di uscire per rivedere i suoi amici, ma un autore le dice chiaramente di non farne parola con nessuno. La produzione le ha offerto in seguito alcuni giorni ...

